POL-CUX: Großbrand in Elmlohe

Cuxhaven (ots) - Wingst. Am gestrigen Sonntag (11.09.2022) befuhr ein 72-jähriger Cuxhavener gegen 12:00 Uhr mit seinem Pedelec einen Radweg parallel zur Bundesstraße 73 in Richtung Cadenberge. Eine 82-jährige Frau aus Cadenberge fuhr mit ihrem PKW in entgegengesetzter Richtung auf der Bundesstraße in Richtung Hemmoor. An einer Kreuzung wollte Sie mit ihrem PKW ...

mehr