POL-FL: Husum: Unfall zwischen zwei Radfahrern - Zeugen und Beteiligter gesucht

Husum (ots)

Am Mittwoch (16.11.22) kam es in der Ostenfelder Straße in Husum gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.

Die beiden Fahrradfahrer fuhren auf dem Radweg in Richtung Mildstedt. In Höhe der Einfahrt eines Getränkemarktes überholte der Hintermann und berührte beim Einscheren den Vorderreifen des vorausfahrenden 81-jährigen Mannes. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Der Überholende sprach noch kurz mit dem Gestürzten, stellte dessen Rad an eine Laterne und fuhr davon.

Eine unbekannte Frau half dem Radfahrer auf. Diese Frau und weitere Zeugen des Unfalls sowie der unbekannte Radfahrer werden gebeten, sich bei der Polizei in Husum zu melden (Tel.: 04841 - 830 0)

