Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt - Verkehrsunfallflucht in der Gartenstraße, Polizei sucht Verursacherin und Zeugen

Bredstedt (ots)

Mittwochmittag (23.11.22), um 12.10 Uhr, parkte ein grauer Toyota in der Gartenstraße in Bredstedt, Höhe Hausnummer 26, in Fahrtrichtung Süderstraße. Ein silbernes Fahrzeug, vermutlich ein Polo, wurde von einer Autofahrerin rückwärts von einem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 26 ausgeparkt. Dabei stieß die Heckstoßstange gegen den parkenden grauen Toyota. Die Verursacherin fuhr weiter in Richtung Süderstraße. Der Toyota wurde an der vorderen Stoßstange beschädigt. Im Verursacherfahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunkt zwei Personen. Die Polizeistation in Bredstedt hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet die Verursacherin und weitere Unfallzeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04671-4044900. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell