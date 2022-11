POL-FL: Schafflund - 81-jähriger Vermisster aus Schafflund tot aufgefunden, Rücknahme und Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Flensburg (ots) - Ein 32-jähriger Flensburger soll für mindestens drei Brandlegungen im Flensburger Stadtgebiet verantwortlich sein. Am Abend des 23.08.22 soll der Tatverdächtige ein Feuer in einem Keller eines Mehrfamilienhauses am Hafermarkt gelegt haben. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Am frühen Morgen des 24.08.22 legte der Mann nach jetzigem Ermittlungsstand abermals ein Feuer in dem Keller, ...

