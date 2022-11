Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Wohnungseinbruch in der Industriestraße, Polizei sucht Zeugen, u.a. 65 Zoll Fernseher entwendet, Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

Am Samstagabend (19.11.22), zwischen 18.35 Uhr bis kurz nach Mitternacht, wurde in eine Wohnung eines zweigeschossigen Wohn- und Geschäftshauses in der Industriestraße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten in die Wohnung, indem sie gewaltsam eine Terrassentür öffneten. Anschließend wurde die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde u.a. Bargeld, Schmuck, ein 65-Zoll Fernseher mit Zubehör, eine Playstation 4 mit Controller und Werkzeug. Es muss davon ausgegangen werden, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt hat und diese zum Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug nutzten. Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen dieses Einbruchs aufgenommen und fragt: Wer hat am Samstagabend in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank!

