Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Einbrüche in Handwerkerfahrzeuge, Diebstahl hochwertiger Werkzeuge, Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

In der Nacht von Mittwoch (16.11.22) auf Donnerstag (17.11.22) wurde in mehrere Firmentransporter eingebrochen. Gestohlen wurde hochwertiges Werkzeug und Maschinen.

Zwei Fahrzeuge einer Dachdeckerei wurden in der Schleswiger Chaussee aufgebrochen, ein Handwerker-Transporter in der Lornsenstraße und ein weiterer in der Marktstraße. In allen Fällen wurden hochwertige Baumaschinen und Werkzeug entwendet. Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen dieser Fahrzeugaufbrüche aufgenommen und fragt: Wer hat in der Tatnacht in Husum auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit diesen Einbruchtaten in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell