Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Nach Raub auf 79-jährigen Flensburger, Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

Bereits am späten Freitagnachmittag (18.11.22), zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr, kehrte ein 79-jähriger Rentner in seine Wohnung in der Margarethenstraße zurück. Zuvor war der Senior, der beim Gehen auf einen Rollator angewiesen ist, von einer Bäckerei am Südermarkt, über den Holm, Große Straße, Norderstraße zur Toosbüystraße, von dort in die Burgstraße und weiter in die Margarethenstraße gegangen. Nachdem er seine Wohnung betreten hatte, stand kurz darauf ein fremder Mann vor ihm. Dieser nahm dem älteren Herren seinen Schmuck und das Bargeld ab. Als der Rentner um Hilfe rief, wurde er von dem fremden Mann gestoßen, so dass er stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Anschließend verließ der Räuber die Wohnung. Wie der Unbekannte zuvor in die Wohnung kam, ist bislang unklar. Es ist möglich, dass der Räuber dem 79-Jährigen bereits auf dem Nachhauseweg gefolgt ist. Beschrieben wird der Mann wie folgt:

-ca. 180 - 185 cm groß und stämmig -helle Haut -bartlos -schwarzes "Cappi"

Leider wurde dieser Raub erst einige Tage später zur Anzeige gebracht. Trotzdem erhoffen sich die Ermittler der Kriminalpolizei Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden. Vielen Dank!

