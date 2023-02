LPI-NDH: Brandstiftung an Pkw

Altengottern (ots) - Im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses in Altengottern, kam es in den frühen Morgenstunden zum Ausbruch eines Feuers. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte glücklicherweise ein größerer Brand verhindert werden. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf ca. 10.000 Euro. Durch die Kriminalpolizei wurden erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

