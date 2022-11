POL-NMS: 221125-1-pdnms Unfälle auf der BAB7, Neumünster Mitte

Polizeidirektion Neumünster

BAB 7/Neumünster/Am 25.11.2022 ab 12.55 Uhr ereigneten sich auf der Autobahn 7 um die Anschlussstelle Neumünster Mitte innerhalb kurzer Zeit mehrere Verkehrsunfälle. Um 12.55 Uhr beabsichtigte ein 57 Jahre alter Fahrer eines Mercedes von der Anschlussstelle Neumünster Mitte in Richtung Süden auf die Autobahn aufzufahren. Dabei fuhr er aus noch ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Der Fahrer des Mercedes, der allein im Fahrzeug unterwegs war, kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Autobahn zu Behinderungen. Der LKW konnte seine Fahrt fortsetzten. Während der Unfallaufnahme kam es auf der B 430, auf der Brücke über die Autobahn, zu einem weiteren Auffahrunfall. Dieser verlief glimpflich, da lediglich Blechschaden festzustellen war. Um 13.05 Uhr kam es in Höhe der AS Neumünster Mitte in Fahrtrichtung Norden zu einem weiteren Verkehrsunfall. Hier standen die beiden PKW beim Eintreffen der Polizei bereits auf dem Standstreifen. Ursache für diesen Unfall war ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel. Auch hier blieb es bei Blechschäden. Damit nicht genug. Um 13.36 Uhr kam es im Rückstau zu dem ersten Unfall zu einem Auffahrunfall. Hier fuhr ein 55 Jahre alter Fahrer eines LKW auf den vor ihm fahren-den PKW auf. Die 34-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Um 14.21 Uhr war die Autobahn wieder frei bevor. Lediglich die sich gebildeten Staus mussten sich noch auslösen.

