POL-NMS: 221124-1-pdnms Das war zu schnell...in Neumünster

Neumünster (ots) - Eckernförde. Bereits am Freitag, 18.11.2022 gegen 11.15 Uhr, soll ein Jugendlicher im Bereich einer Bäckerei in der Riesebyer Straße von einer Person bedroht worden sein. Der Jugendliche gibt an, dass er durch diese Bedrohung genötigt worden sei, dem Täter zu den Hochhäusern in der Riesebyer Straße zu folgen. Dort sollen weitere Personen hinzugekommen sein. Anschließend soll der junge Mann im ...

mehr