Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Zeugen nach räuberischer Erpressung in Eckernförde gesucht

Neumünster (ots)

Eckernförde. Bereits am Freitag, 18.11.2022 gegen 11.15 Uhr, soll ein Jugendlicher im Bereich einer Bäckerei in der Riesebyer Straße von einer Person bedroht worden sein. Der Jugendliche gibt an, dass er durch diese Bedrohung genötigt worden sei, dem Täter zu den Hochhäusern in der Riesebyer Straße zu folgen. Dort sollen weitere Personen hinzugekommen sein. Anschließend soll der junge Mann im Hauseingang von dem Täter bedroht, geschlagen und zur Herausgabe seiner Wertgegenstände aufgefordert worden sein. Da der Geschädigte kein Bargeld dabeigehabt haben will, sei man dann in den Pkw des Täters gestiegen, ein blauer VW Polo, und mit halsbrecherischer Fahrweise bis zum Geldautomaten in der Ostlandstraße gefahren, wo der junge Mann Bargeld abheben musste. Dieses Geld habe er dem Täter dann übergeben müssen. Anschließend habe sich der Täter entfernt. Es werden Zeugen gesucht, die sowohl die Tathandlungen und die möglichen Tatbeteiligten in der Riesebyer Straße, als auch die angeblich verkehrsgefährdende Fahrt von dort bis zur Ostlandstraße beobachtet haben. Entsprechende Beobachtungen können unter den Telefonnummern 04351/89212600 oder 04351/9080 mitgeteilt werden.

Jochen Lentföhr

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell