Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221122-2-pdnms Festnahmen nach Einbruch in Westerrönfeld

Westerrönfeld ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 21.11.2022 gegen 09.30 Uhr begaben sich 3 junge Männer auf ein Wohngrundstück in der Verbindungsstraße in Westerrönfeld. Dort suchten die jungen Männer zielgerichtet die Terrasse des EFH auf. Einer der jungen Männer versuchte vergeblich die Terrassentür aufzuhebeln und löste dabei einen stillen Alarm aus. Dieser Alarm wurde auf das Smartphone des Eigenheimbesitzes übertragen und dieser verständigte umgehend die Polizei.

Die 3 jungen Männer ließen sich offensichtlich durch den Fehlversuch in der Verbindungsstraße nicht entmutigen. Die 3 gingen nun in die Jevenstedter Straße, betraten dort ein Wohngrundstück und versuchten auch dort eine Terrassentür aufzuhebeln. Dabei wurden sie von einer aufmerksamen Nachbarin beobachtet, die auf sich aufmerksam machte und die 3 jungen Männer durch Ansprache von ihrem Vorhaben abbrachte.

Diese Zeugin verhinderte durch ihr Einschreiten vermutlich die Vollendung eines Wohnungseinbruchdiebstahls. Die 3 ertappten jungen Männer liefen weg. Zwischenzeitlich war ein Streifenwagen der Polizeistation Osterrönfeld im Tatortbereich eingetroffen. Den eingesetzten Beamten gelang es nach einer kurzen Verfolgung 2 der flüchtenden jungen Männer festzunehmen. Der dritte junge Mann konnte zunächst entkommen. Zu ihm lag aber eine sehr gute Beschreibung vor. Im Rahmen der weiteren Fahndung sichtete eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Rendsburg einen jungen Mann, auf den diese Täterbeschreibung zutraf, und nahm auch diesen fest. Bei den 3 festgenommen Tatverdächtigen handelt sich um Jugendliche im Alter von 14-16 Jahre aus dem Großraum Rendsburg. Nach Beendigung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden die 3 Jugendlichen aus dem Polizeigewahrsam entlassen und jeweils von einem verständigten Erziehungsberechtigten vom Polizeirevier Rendsburg abgeholt. Die 3 Jugendlichen erwartet nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in 2 Fällen.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell