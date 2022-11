Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221121-3- pdnms Diebstähle aus PKW in Altenholz und Felm - Zeugen gesucht

Altenholz/ Felm (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Altenholz und Felm zu mehreren Diebstählen aus unverschlossenen PKW. Der oder die Täter durchsuchten die Fahrzeuge und entwendeten Wertgegenstände wie Kredit- und EC-Karten, Dokumente, Bargeld, aber auch eine Warnweste.

Zur Zeit sind fünf Fälle in Altenholz (Brombeerring, Himbeerweg, Erdbeerfeld, Teichkoppel, Postkamp) und einer in Felm (An de Wurth) bekannt. Eventuelle weitere Geschädigte werden gebeten, in jedem Fall eine Anzeige zu erstatten, auch wenn nichts entwendet wurde.

Weiterhin sucht die Polizei nach Zeugen. Insbesondere die Aufzeichnungen von privaten Überwachungskameras könnten für die Beamtinnen und Beamten von Interesse sein. Besitzer einer solchen Anlage in Altenholz und Felm werden gebeten, die Aufzeichnungen der betroffenen Nacht durchzusehen.

Die Polizei rät, Fahrzeuge niemals unverschlossen abzustellen. Wertgegenstände sollten auch in verschlossenen PKW nicht aufbewahrt werden.

Hinweise nehmen die Polizeistationen Altenholz (Telefon 0431 22 000 100) und Gettorf (Telefon 04346 29 65 000) entgegen.

Kai Kröger

