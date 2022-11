Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221121-2-pdnms Zeugen nach Diebstahl von Solarmodulen in Ehndorf gesucht

Ehndorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Zwischen dem 18.11.2022,17.00 Uhr und dem 19.11.2022, 07.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl von insgesamt 186 Solarmodulen im Heidskoppelsredder in Ehndorf.

Der oder die Täter drangen auf das Gelände des dort befindlichen Solarparks ein, indem diese einen Zaun, der sich rund um den Solarpark befindet, durchtrennten. Die Zufahrt zu dem Gelände erfolgt über den Heidskoppelsredder. Am hinteren Ende schließt der Solarpark an die Hauptstraße in Ehndorf an. Der oder die Täter gelangten mit einem Fahrzeug über die Hauptstraße auf eine Graskoppel. Hier fuhren sie am äußersten Rand bis an den errichteten Zaun zum Gelände des Solarparks.

Auf dem Gelände öffneten der oder die Täter insgesamt 6 Paletten und verluden die darauf befindlichen Module und transportierten sie ab.

Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von 37200 Euro.

Die Polizei in Aukrug / Nortorf sucht jetzt nach Zeugen oder Hinweisgebern. Wer hat in der Nacht zum 19.11.2022 verdächtige Beobachtungen im beschriebenen Bereich machen können?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Nortorf unter der Rufnummer 04392-47100 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell