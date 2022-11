POL-NMS: 221118-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall in Bordesholm gesucht

Polizeidirektion Neumünster

Zeugen nach Verkehrsunfall in Bordesholm gesucht

Bordesholm ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am Donnerstag, den 17.11.2022, gegen 07:10 Uhr, hat sich in Bordesholm, Einmündung Kieler Straße/Arthur-Zabel-Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 15 jährigen Fußgänger/Schüler und einem Pkw ereignet.

Der Fußgänger ging auf dem linken Gehweg der Kieler Straße, aus Richtung Schmalstede kommend, in Richtung Neumünster. Als er an die Einmündung 'Kieler Straße/Arthur-Zabel-Straße kam, fuhr der Pkw aus der Arthur-Zabel-Straße an die Kieler Straße heran und blieb vor dem querenden Gehweg stehen.

Nach Sichtkontakt ging nun der Fußgänger weiter.

Noch bevor der 15 jährige junge Mann komplett am PKW vorbeigegangen war, rollte dieser an und fuhr gegen Schüler. Hierbei wurde er vom Pkw am Oberschenkel getroffen. Der Fahrer des PKW hielt nicht an und bog in Richtung Kiel ab.

Der Schüler wurde leicht verletzt und setzte seinen Weg zur Schule fort.

Der Geschädigte konnte lediglich einen schwarzen Pkw benennen. Am Steuer saß eine männliche Person ohne Brille.

Die Polizei in Bordesholm sucht jetzt nach Zeugen oder Hinweisgebern. Wer konnte den Unfall beobachten und kann Hinweise zu dem schwarzen PKW und seinen Fahrer geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Bordesholm unter der Rufnummer 04322-96100.

