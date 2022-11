Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Fahrrad entwendet, mutmaßliche Diebe vorläufig festgenommen

Baden-Baden (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am frühen Donnerstag einen Fahrraddiebstahl in der Ooser Bahnhofstraße beobachten. Gegen 1:15 Uhr sollen drei Personen mit einem zuvor entwendeten Fahrrad in eine Gasse, südlich des Bahnhofs gelaufen sein. Durch eine sofortige Fahndung konnten die drei Jugendlichen mit dem Fahrrad festgestellt werden. Beim Erblicken der Polizeistreifen flüchteten die beiden 15-Jährigen sowie ein 16-Jähriger. Das Trio konnte fußläufig eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Im Anschluss wurden die drei an ihre Eltern übergeben. Die Ermittlungen bezüglich des Fahrradeigentümers dauern noch an.

/ph

