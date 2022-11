POL-OG: Hohberg, Niederschopfheim - Holzhütte in Brand

Rheinmünster (ots) - Nach dem Gebäudebrand am Freitagabend in der Herrenstraße wurde der Brandort am Mittwoch von Sachverständigen zusammen mit Kriminaltechnikern untersucht. Als Brandursache dürfte ein technischer Defekt an einem elektrischen Gerät in Betracht kommen. /wo Erstmeldung vom 28.10.2022, 18:26 Uhr POL-OG: Rheinmünster - Gebäudebrand Rheinmünster In Rheinmünster-Stollhofen kam es am ...

