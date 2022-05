POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrüche in mehrere Kellerräume - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Im Verlauf des Montags wurde offenbar in eine Wohnung in der Lessingstraße eingebrochen. Die Täter entwendeten einen geringen Bargeldbetrag und Elektrokleingeräte. Vermutlich durch die offenstehende Hauseingangstür betraten der oder die unbekannten Täter am Montag in der Zeit von 9 Uhr bis 20 Uhr das Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße. ...

