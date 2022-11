Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221122-1-pdnms Zeugen gesucht nach zwei Einbrüchen in Hanerau-Hademarschen und Groß Vollstedt

Hanerau-Hademarschen / Groß Vollstedt, Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am Freitag den 18.11.2022 begaben sich unbekannte Täter im Tatzeitraum 16.30 - 19.30 Uhr auf ein Wohngrundstück im Bussardweg in Hanerau-Hademarschen. Dort wurde täterseits eine Terrassentür zu einem EFH aufgehebelt. Nach dem Eindringen in das EFH durchsuchten die Täter die Wohnräume nach Wertsachen. Entwendet wurde vermutlich nichts. Sofern jemanden zur tatrelevanten Zeit im Bereich des Bussardweg oder angrenzender Straßen verdächtige Personen oder einen ortsfremden Pkw bemerkt hat, wird um Mitteilung an die Polizei gebeten.

Am Sonntag, 20.11.2022, gegen 14.00 Uhr kehrten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Groß Vollstedt nach Hause zurück und stellten fest, dass in ihr EFH eingebrochen wurde. Die Geschädigten hatten das EFH in der Straße "Am Sportplatz" am Vortag gegen Mittag verlassen. Die Abwesenheit der Bewohner nutzten unbekannte Täter aus und begaben sich auf das rückwärtige Grundstück des tatbetroffenen EFF. Dort wurde ein Fenster aufgehebelt und die Täter drangen durch das Fenster in das EFH ein. In dem EFH wurden alle Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht. Entwendet wurde u.a. ein Flachbildfernseher. Aufgrund des Stehlgutes "Fernseher" ist davon auszugehen, dass dieser mit einem Pkw abtransportiert wurde und dieser Pkw täterseits zumindest zum Verladen des Fernsehers nahe am tatbetroffenen EFH in der Straße "Am Sportplatz" abgestellt wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Sind jemandem am 19.11./20.11.2022 in Groß Vollstedt in der Straße Am Sportplatz ortsfremde Personen und / oder ein ortsfremder Pkw aufgefallen. Da nicht auszuschließen ist, dass die Täter auch andere Wohngrundstücke betreten haben, werden Bewohner mit einer Überwachungsanlage gebeten, evt. vorhandene Aufnahmen auf Bewegung zu überprüfen.

In beiden Fällen werden sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04331-2080 entgegen genommen.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell