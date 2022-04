Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Gewerberäume

Wegberg (ots)

Zwischen dem 15. April (Freitag) und dem 19. April (Dienstag) kam es in Wegberg zu zwei Einbrüchen in die Räumlichkeiten von Unternehmen. An der Fußbachstraße hebelten unbekannte Täter die Tür eines Friseurladens auf und entwendeten Bargeld. Im Bereich Bahnhofstraße verschafften sich Unbekannte durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Unternehmens für Autoteile. Auch hier wurde Bargeld entwendet. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

