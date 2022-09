POL-K: 220909-4-K Fußball-Ausschreitungen in Nizza: Statement des Kölner Polizeipräsidenten - Ermittlungsgruppe eingerichtet - Hinweisportal geschaltet

Köln (ots) - Zivilfahnder der Polizei Köln haben am frühen Donnerstagabend (8. September) in der Kölner Innenstadt den Diebstahl einer Tasche aus einem Zulieferwagen beobachtet und zwei Verdächtige (21, 23) auf frischer Tat vorläufig festgenommen. Gegen 17.30 Uhr sollen die beiden aus Algerien stammenden Männer in der Richartzstraße einem 52-jährigen ...

