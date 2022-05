Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Randalierer in Bingen-Bingerbrück

Bingen (ots)

Am Samstag früh kurz vor 02:00 Uhr, ging ein Notruf ein, dass in einer Wohnung in Bingen-Bingerbrück, zwei Personen betrunken randalieren würden. Bei Eintreffen der Streife reagierten die beiden 28 und 31-jährigen derart aggressiv, dass weitere Streifen zur Unterstützung angefordert werden mussten. Beide Personen mussten in Gewahrsam genommen werden, da nur so verhindert werden konnte, dass sie andere Bewohner des Hauses angreifen. Der 31-jährige leistete hierbei Widerstand und randalierte später in der Zelle.

