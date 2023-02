POL-HRO: GPS-Elemente aus Landmaschinen gestohlen

Grevesmühlen (ots) - Am Samstagabend fand in Grevesmühlen/ Upahl, An Der Silberkuhle eine angemeldete Versammlung in Form eines Laternenumzugs bzw. einer Menschenkette statt. Insgesamt versammelten sich in der Zeit von 18:00 - 19:15 Uhr 510 Menschen friedlich und ohne Störungen. Kräfte der Polizeiinspektion Wismar begleiteten das Geschehen. Lars Abrutat Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock Rückfragen ...

