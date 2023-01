Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand mehrerer Mülltonnen - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am Silvesterabend gegen 22:54 Uhr werden brennende Mülltonnen in der Nikolaus-Reuß-Straße in Worms gemeldet. Insgesamt brennen sechs Mülltonnen vollkommen aus, bevor der Brand durch die Feuerwehr Worms gelöscht werden kann. Durch die Hitzeentwicklung wird das angrenzende Wohnhaus ebenfalls beschädigt. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zur Brandursache geben können, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei in Worms zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell