Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am gestrigen Dienstag in der Monsheimer Straße. Gegen 23:00 Uhr wollte ein Autofahrer in Höhe der Hausnummer 44 wenden, touchierte hierbei mit dem Fahrzeugheck einen ordnungsgemäß geparkten Opel Corsa und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Anwohner konnten den Vorfall beobachten und das Fahrzeug als einen weißen Ford Ranger beschreiben. Ein Kennzeichen konnten sie nicht ablesen. Daher sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Pi Worms unter der Rufnummer 006241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

