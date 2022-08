Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Velbert

Langenfeld

Monheim - 2209076

Mettmann (ots)

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

Am späten Samstagabend des 13.08.2022, gegen 22.00 Uhr, befuhr eine 18-jährige Velberterin, mit einem orangefarbigen PKW Mitsubishi Space Star mit Mettmanner Kennzeichen (ME-), die Oststraße in Velbert-Mitte, aus Richtung Grünstraße kommend, in Fahrtrichtung Südstraße. Etwa in Höhe Am weißen Stein fuhr auf dem Gehweg ein noch unbekannter Skateboarder in gleicher Richtung neben ihr, der mit seinem Rollbrett während der Fahrt kleine Kunststücke versuchte. Dabei kam er aber bei einem seiner Tricks zu Fall und sein Sportgerät rollte führerlos auf die Straße, wo es von dem Mitsubishi frontal erfasst wurde. Der scheinbar unverletzt gebliebene Skater stand sofort wieder auf, holte sein Skateboard von der Fahrbahn und lief damit in Richtung Willy-Brandt-Platz davon. Bei einer Kontrolle ihres PKW stellte die 18-Jährige fest, dass die Frontschürze am Space Star beim Zusammenprall mit dem Skateboard zerkratzt und eingerissen worden war. Der hierbei entstandene Sachschaden am PKW wird auf 500,- Euro geschätzt. Der flüchtige Skater wird wie folgt beschrieben:

- männlicher Westeuropäer

- jugendlich, 13 bis 15 Jahre alt

- zwischen 155 und 165 cm groß

- schlanke Figur.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Bereits am Freitagnachmittag des 12.08.2022, gegen 15.15 Uhr, ereignete sich auf der innerörtlichen Straße Hardt (L 402) in Langenfeld-Immigrath ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht, der erst verspätet angezeigt wurde und nun die Ermittlerinnen und Ermittler vom zuständigen Verkehrskommissariat intensiv beschäftigt. Zur Unfallzeit war eine 60-jährige Fahrradfahrerin aus Langenfeld, mit ihrem blauen Damenfahrrad, mit zwei Fahrradkörben vorn und hinten, auf dem Radweg der Hardt in Richtung Innenstadt unterwegs. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr Arnold-Höveler-Straße wollte sie die dortige Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer nutzen, um die Straße Hardt zu überqueren. Dabei wurde sie nach eigenen Angaben von einem noch unbekannten PKW-Fahrer übersehen und geschnitten, der die Hardt in Richtung Innenstadt befuhr. Um eine Kollision mit dem PKW zu vermeiden, musste die 60-Jährige abrupt ausweichen, wobei sie die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und auf den Asphalt des Überwegs stürzte. Hierbei wurde sie so schwer am Kopf verletzt, dass Zeugen einen Rettungswagen alarmierten, welcher die Langenfelderin zur ambulanten ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Der am Unfall beteiligte PKW-Fahrer setzte seine Fahrt ohne zu stoppen fort. Er war mit einem schwarzen Fahrzeug unterwegs, bei dem es sich nach erster Beschreibung wahrscheinlich um einen PKW Coupé Mercedes CLK gehandelt hat. Der Unfall wurde der Polizei erst nach erfolgter Krankenhausbehandlung gemeldet, Zeugen konnten daher am Unfallort nicht mehr angetroffen werden. Am Fahrrad der Geschädigten entstand beim Unfall nur leichter Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Samstagmorgen des 13.08.2022, in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr, ereignete sich auf der Insterburger Straße in Monheim am Rhein eine Verkehrsunfallflucht. Dort parkte zu dieser Zeit ein schwarzer PKW VW Golf Sportsvan mit Mettmanner Kennzeichen (ME-), in Höhe des Hauses Nr. 7, auf einer gekennzeichneten Parkfläche am Straßenrand. In dieser Zeit wurde der schwarze Kombi von einem noch unbekannten anderen Fahrzeug im linken Heckbereich angefahren und beschädigt. Obwohl dabei allein am Golf ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von mindestens 700,- Euro entstand, flüchtete der noch unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Im Zuge erster polizeilicher Ermittlungen fanden sich Zeugen in der Nachbarschaft, die zur Unfallzeit einen Knall hörten und nach der Ursache schauten. Sie sahen einen vermutlich weißen Kleinwagen (Opel oder VW), von dem ein Mettmanner Kennzeichenfragment abgelesen wurde, der von einer weiblichen Person gelenkt und nach der Kollision in Richtung Schloßberger Straße weggefahren wurde. Dieses Fahrzeug, welches wahrscheinlich rückwärts aus einem gegenüberliegenden Garagenhof auf die Straße gefahren wurde, könnte im linken Heckbereich Spuren der Kollision zeigen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

