POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei bittet um Hinweise zu Wohnungseinbrecher - Haan - 2208074

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Wuppertal wendet sich die Kreispolizeibehörde Mettmann aktuell mit Fotos aus einer Überwachungskamera an die Öffentlichkeit und bittet um sachdienliche Hinweise zu der darauf zu sehenden Person.

Dem abgebildeten Tatverdächtigen wird vorgeworfen, sich in der Nacht zu Sonntag (6. Februar 2022) gegen 1:40 Uhr Zugang in kombinierte Wohn- und Geschäftsräume in einem Mehrfamilienhaus an der Prälat-Marschall-Straße in Haan-Gruiten verschafft zu haben, indem er ein Oberlicht aufhebelte und so ins Objekt kletterte. Anschließend durchsuchte der unbekannte Tatverdächtige mehrere Räume der Wohnung nach Diebesgut. Weiterhin öffnete er die mit heruntergelassenen Rollos gesicherte Zugangstür und flüchtete in Richtung Bahnstraße. Entwendet wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nichts.

Der Täter wurde bei der Tatausführung durch eine Überwachungskamera gefilmt. Die bisher eingeleiteten Ermittlungen der zuständigen Kriminalpolizei führten leider nicht zur Tatklärung, weshalb sich die Polizei daher nun mit den Bildern aus der Überwachungskamera an die Öffentlichkeit wendet.

Zu dem Einbrecher liegt zudem die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - schlanke Figur - etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß - etwa 20 bis 30 Jahre alt - trug eine dunkle Base Cap, einen dunklen Adidas-Pullover, eine helle Bauchtasche, eine dunkle Cargohose mit seitlichen Taschen sowie Stoff-Sneakers

Die Fahndungsfotos sind im Downloadbereich unserer Presseportals zu dieser Pressemeldung beigefügt oder im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/85392.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu der gesuchten Person tätigen oder weiß unter Umständen sogar, um wen es sich bei dem Mann handelt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

