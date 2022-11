Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabeldiebe über Kamera beobachtet/Randalierer auf Rohbau/Lenkräder von Autos entwendet/Einbruch in Bäckerei

Lüdenscheid (ots)

Über eine Überwachungskamera beobachtete der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma am frühen Freitagabend, gegen 23:25 Uhr, wie fünf unbekannte Personen auf einem Firmengelände an der Aßmannstraße Stromkabel von Kabeltrommeln wickelten. Die sofort alarmierten Polizeibeamten konnten die Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung nicht mehr antreffen. Die Beamten stellten einen aufgeschnittenen Maschendrahtzaun und zum Abtransport bereitgelegte Kabel fest. Ob bereits etwas entwendet wurde, steht nicht fest. Zeugen, welche die Täter oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Unbekannte randalierten am Freitag, zwischen 16:00 und 22:30 Uhr, in einer im Rohbau befindlichen Wohnung in einem Haus in der Weißenburger Straße. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Objekt, indem sie eine Balkontür aufhebelten. Im Inneren zerstörten sie mehrere Zimmerdecken und Rigips-Wände. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Vier Autos, die vor einem Autohändler an der Straße Im Olpendahl ausgestellt waren, wurden zwischen Freitagabend, 18:00 Uhr und Sonntagnachmittag, 16:00 Uhr zum Ziel von Einbrechern. An den Fahrzeugen der Marke Mercedes war jeweils die hintere Scheibe der Fahrerseite eingeschlagen worden. Aus zwei der Autos wurde zudem das Lenkrad gezielt ausgebaut und entwendet. Aus den verbleibenden zwei Autos wurde nichts gestohlen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Einbrecher sind zwischen Samstagnachmittag und dem frühen Sonntagmorgen in eine Bäckereifiliale im Gebäude eines Discounters am Vogelberger Weg eingebrochen. Sie hebelten dazu die Eingangstür zum Verkaufsraum auf und hebelten anschließend zudem einen Tresor im Inneren auf. Mit Bargeld als Beute flüchteten sie anschließend offenbar unerkannt vom Tatort. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell