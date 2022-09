Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei Trier sucht Zeugen nach Meldung über ein illegales Kraftfahrzeugrennen

Trier Nord (ots)

Am gestrigen Sonntag wurde der Polizeiinspektion Trier gemeldet, dass es zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen gekommen wäre. Demnach sollen gegen 19.45 Uhr zwei PKW von Ruwer in Richtung Stadtmitte gefahren sein. In der Ruwerer Straße und Loebstraße soll es hierbei zu gefährlichen Vorfällen bei hohen Geschwindigkeiten gekommen sein. Unter anderem wären mehrere Verkehrsbeteiligte überholt worden.

Bei den beiden Fahrzeugen soll es sich um einen silbernen Porsche 911 Cabrio und einen hellblauen Sportwagen (möglicherweise McLaren) gehandelt haben.

Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen (0651-9779 5210).

