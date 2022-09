POL-PDTR: Beschädigter Pkw durch herabgefallene Ladung

Reichenbach (ots) - Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete am Samstagmorgen zwischen Reichenbach und Ruschberg. Eine in Richtung Ruschberg fahrende 21jährige Autofahrerin geriet in einer Kurve auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn, drehte sich einmal und kollidiert mit der Leitplanke. Die Leitplanke wird auf einer Länge von 5 Metern beschädigt. Am Pkw entstand Sachschaden. Es wurde niemand verletzt. Den Gesamtschaden ...

