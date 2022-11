POL-MK: Katalysator von Mercedes entwendet/Einbruch in ehemaligen Supermarkt

Schalksmühle (ots) - Taschendiebe beklauten am Samstagnachmittag, zwischen 13:30 und 14:00 Uhr, eine 73-jährige Seniorin, während sie in einem Discounter an der Hälverstraße einkaufen war. Ihre Geldbörse hatte sie währenddessen in einem Einkaufskorb im Einkaufswagen liegen. An der Kasse stellte die Seniorin das Fehlen des Portemonnaies fest. Vom Diebstahl hatte sie nichts bemerkt. (schl) Rückfragen bitte an: ...

