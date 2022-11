Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Weihnachtsbaumkugeln und Kerzen geklaut - An Kuscheltieren gescheitert

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwei Weihnachtsmarkthütten und ein Kirmesgreifer auf dem Sternenplatz in Lüdenscheid beschädigt. Die unbekannten Täter entwendeten aus den aufgebrochenen Hütten hochwertige Weihnachtsbaumkugeln und mehrere Kerzen. In die Hütten verschafften sie sich Zutritt, indem sie jeweils große Löcher in die Rückwände traten. Der Schaden liegt bei 1000 Euro. Um an Kuscheltiere aus einem Kirmesgreifer zu kommen, versuchten die unbekannten Täter den Rollladen an dem Gerät aufzuschieben. Jedoch verkeilte der Rollladen. Auch dort versuchten sie es anschließend mit roher Gewalt durch Tritte, scheiterten jedoch auch damit. An dem Greifer entstand ein Sachschaden von 250 Euro.

Der Betreiber, dem die Hütten und der Greifer gehören, war am Freitagabend selbst bis 22.30 Uhr vor Ort. Während der Nacht schaute ein Sicherheitsdienst bis Samstagmorgen nach dem Rechten. Als der Besitzer am Samstagmorgen zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. kek

