Altena (ots) - Ein zunächst unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, ein Juweliergeschäft in der Lennestraße überfallen. Der Mann betrat das Geschäft und forderte unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe Gold und Geld. Als dem Täter die anwesenden Angestellten offenbar nicht schnell genug handelten, griff er einen Ständer mit Modeschmuck und flüchtete fußläufig in Richtung Altenaer ...

mehr