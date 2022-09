Polizei Düren

POL-DN: Zitronen statt Knöllchen

Merzenich (ots)

So manche Autofahrerin und so mancher Autofahrer hätte am Donnerstag (22.09.2022) und am heutigen Freitag wohl lieber ein Verwarnungsgeld bezahlt, als aus Kinderhänden eine Zitrone entgegen zu nehmen. Schülerinnen und Schüler aus Golzheim und Merzenich verteilten das saure Obst an Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die sich in der Nähe ihrer Schulen nicht an das vorgeschriebene Tempo-Limit hielten.

Initiiert wurde die Aktion von der Gemeinde Merzenich, vertreten durch den Bürgermeister Georg Gelhausen, sowie durch die Grundschulen. Mit dabei: der Verkehrsdienst der Polizei Düren. Am Donnerstagmorgen standen die Schülerinnen und Schüler an der Buirer Straße in Höhe der Kirche und verteilten in der Zeit von 8.00 Uhr bis 10.30 Uhr insgesamt 30 Zitronen an die Verkehrssünder.

Mit den Worten "Wir fühlen uns auf unserem Schulweg nicht wohl, wenn Sie so schnell fahren!" wurden die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer am Freitagmorgen von den Schülerinnen und Schülern an der Bergstraße in Merzenich ermahnt. Dort "ahndeten" sieben Schülerinnen und Schüler der Grundschule von 9.00 Uhr bis 11:45 Uhr 32 Verkehrsverstöße mit Zitronen und eigenen Strafzetteln. Unterstützt wurden sie durch den Bürgermeister, ihre Lehrerin und den Verkehrsdienst der Polizei Düren.

An beiden Standorten gilt Tempo 30, doch die durchgeführten Messungen zeigten, dass sich nicht alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer daran halten. Amtliche Verwarnungsgelder wurden während der Aktion nicht ausgesprochen. Die mündlichen Verwarnungen der Schulkinder dürften tatsächlich einen wesentlich nachhaltigeren Eindruck hinterlassen haben. "Denken Sie immer daran, dass Sie schon mal eine Zitrone bekommen haben!"...

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell