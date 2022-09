Polizei Düren

POL-DN: Werkzeug aus Transporter entwendet

Aldenhoven (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag (22.09.2022) in der Heidgasse in Siersdorf einen Transporter aufgebrochen und dann leergeräumt. Sie entwendeten Werkzeug im oberen vierstelligen Eurobereich.

Der Transporter wurde am Mittwoch gegen 19:00 Uhr vor dem Wohnhaus des Fahrers geparkt. Als dieser am Donnerstag gegen 06:45 Uhr zur Arbeit fahren wollte, bemerkte er den Diebstahl. Neben dem Transporter lagen vier seiner Werkzeugkoffer. Zudem stand die seitliche Schiebetür des Fahrzeugs offen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten der Polizei fest, dass noch weitere Werkzeuge gestohlen wurden. Insgesamt entstand dabei Schaden im oberen vierstelligen Eurobereich. Die Täter beschädigten zudem, vermutlich beim Ausladen ihrer Beute, ein weiteres geparktes Auto.

Zeugen, die im oben genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell