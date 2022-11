POL-MK: Falsche Polizeibeamte weiterhin am Telefon aktiv

Menden (ots) - Zwischen 07:15 und 11:05 Uhr brachen unbekannte am Donnerstag in ein Zweifamilienhaus in der Straße Am Lanfergraben ein. Die Täter hebelten dafür ein Fenster auf, bevor sie die Wohnräume durchwühlten. Ob und wie viel Beute die Täter machen, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

