Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mitarbeiter des Ordnungsamtes beleidigt und angegriffen/Tageswohnungseinbruch

Altena (ots)

Ein 31-Jähriger aus Nachrodt-Wiblingwerde hat am Donnerstag am Markaner, gegen 12:15 Uhr, einem vorbeifahrenden Auto des Ordnungsamtes der Stadt beide Mittelfinger gezeigt. Die Mitarbeiter stiegen daraufhin aus und konfrontierten den alkoholisierten Mann mit seinem Verhalten. Dieser reagierte allerdings aggressiv und schubste einen Mitarbeiter. Die alarmierten Polizisten sprachen dem 31-Jährigen einen Platzverweis aus. Diesem kam der Mann nicht nach. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Während der Fahrt in das Polizeigewahrsam bedrohte er die Beamten fortlaufend. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen, einer Beleidigung sowie wegen Bedrohung. (schl)

Über eine aufgebrochene Tür verschafften sich Unbekannte, zwischen 07:00 und 14:00 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Freiheitsstraße. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Schränke und Schubladen, erbeuteten jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise auf mögliche Täter liegen der Polizei bislang nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell