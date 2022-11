Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Einbrüche an der Westhöhe

Halver (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen kam es an der Westhöhe zu zwei Wohnungseinbrüchen. Durch das Aufhebeln einer Balkontür verschafften sich die Täter in einem Fall Zutritt zum Objekt und entwendeten anschließend Schmuck. Im zweiten Fall hebelten die Täter ein Fenster auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nichts entwendet. Zeugen die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Wohngebiet beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02353/9199-0 mit der Polizeiwache in Halver in Verbindung zu setzen. (schl)

