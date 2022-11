LPI-NDH: Trunkenheitsfahrt mit Widerstand und verletzten Polizeibeamten

An der Schmücke (ots) - Unbekannte Diebe verschafften sich in der Ortslage An der Schmücke Zugang zu einem gesicherten Schuppen und stahlen dort eine Simson S51. Das dunkelgrüne Moped wurde augenscheinlich nach dem Diebstahl zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr, durch die Täter über eine angrenzende Wiese fortgebracht. Hier beschädigten die Täter noch einen Zaun. Durch die Polizei wurde intensive Tatortarbeit ...

