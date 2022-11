LPI-NDH: Autoscheiben eingeschlagen- Handy entwendet

Sondershausen (ots) - Aufgrund einer fehlenden Absicherung, machte sich gestern Abend ein Auto in Sondershausen selbstständig. Von einem Parkdeck, in der Lohstraße, rollte dieses über die Straße, den Hang hinab, und prallte gegen einen Baum vor der Galerie am Schlossberg. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An Auto und Baum entstand jedoch Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

