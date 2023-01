Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Kiosk in ehemaliger Tankstelle ausgeraubt

Mit Schusswaffe zugeschlagen + Einbrecher stehlen Tresor + In Imbiss eingestiegen

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 05.01.2023:

Nidda: Kiosk in ehemaliger Tankstelle ausgeraubt / Mit Schusswaffe zugeschlagen

Am Mittwochabend (04.01.) ist der Kiosk auf dem Gelände der ehemaligen Tankstelle in der Untergasse in Wallernhausen überfallen worden.

Gegen 21.35 Uhr hatte der bislang unbekannte Räuber den Verkaufsraum betreten und den Geschädigten unter Vorhalt einer Handfeuerwaffe zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Offenbar um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, versetzte der Täter dem 55-Jährigen Mann mit der Schusswaffe mehrere Schläge ins Gesicht. Mit seiner Beute in Höhe weniger Hundert Euro flüchtete der Kriminelle anschließend zu Fuß; wohl in Richtung Friedhof. Anwohner hatten den Überfall mitbekommen und den Notruf gewählt. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen Straftäter; bislang ohne Erfolg.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll es sich bei dem Täter um einen etwa 180 cm großen Mann handeln, der deutsch mit osteuropäischem Akzent sprach und dunkle Oberbekleidung mit schwarzer Kapuze trug. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schwerer räuberischer Erpressung und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem waren am Abend in der Ortschaft bereits zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hatten weitere Zeugen die Tat beobachtet? Wem ist der Unbekannte während seiner anschließenden Flucht begegnet? Wer kann anderweitig zur Aufklärung beitragen?

Wölfersheim: Einbrecher stehlen Tresor

In ein Einfamilienhaus in der Mainzer Straße gelangten Einbrecher am späten Mittwochnachmittag, indem sie gewaltsam ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Straftäter mehrere Räume und entwendeten unter anderem einen mehrere Hundert Kilo schweren Tresor.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf etwa 17.20 Uhr bis 17.40 Uhr. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem waren am Nachmittag in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hatte jemand den Einbruch beobachten können? Wo wurde seither ein Tresor aufgefunden? Aufgrund des hohen Gewichts des Diebesgutes war zum Abtransport mit hoher Wahrscheinlichkeit ein mitgebrachtes Kraftfahrzeug genutzt worden.

Echzell: In Imbiss eingestiegen

Straftäter sind zwischen dem späten Dienstagabend (23 Uhr) und Mittwochvormittag (10.30 Uhr) durch ein defektes Fenster in den Imbiss in der Gettenauer Hauptstraße eingestiegen und haben aus der dortigen Kasse mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. Anschließend flüchteten sie durch eine Seitentür. Hinweise erbittet die Kripo unter Tel. 06031/6010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell