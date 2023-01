Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: B445 bei Berstadt: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall am Montagmorgen

Friedberg (ots)

+++

Auf der B445 bei Berstadt kollidierten am Montagmorgen (02.01.) in Höhe der Anschlussstelle zur A45 zwei Autos miteinander.

Gegen 8 Uhr war der 36-jährige Fahrer eines grauen Audi von Wölfersheim kommend unterwegs in Richtung Berstadt, um an der Anschlussstelle auf die Autobahn in Richtung Gießen aufzufahren. Dabei übersah der aus Echzell stammende Mann nach bisherigem Kenntnisstand einen entgegenkommenden, roten Opel, an dessen Steuer eine 47-jährige Frau aus Nidda saß. Beide Fahrzeugführer wurden im Rahmen des folgenden Zusammenstoßes verletzt. Rettungskräfte brachten die Opel-Fahrerin zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Da eines der beiden Autos offenbar zu brennen begonnen hatte und Betriebsmittel auf die Fahrbahn gelangt waren, befanden sich vor Ort auch Feuerwehrkräfte sowie Angehörige der Straßenmeisterei im Einsatz. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie notwendiger Aufräumarbeiten im Bereich der Autobahnauffahrt bis kurz vor 10 Uhr voll gesperrt.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell