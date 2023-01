Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Tankstelle überfallen - Kripo bittet um Mithilfe! + Einbruch in Apotheke + Ungebetenen Gast überrascht + Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 04.01.2023

Hirzenhain: Tankstelle überfallen - Kripo bittet um Mithilfe!

Ein Räuber hat am Dienstagabend (03.01.) die Tankstelle in der Gederner Straße in Merkenfritz überfallen und dabei mehrere Hundert Euro erbeutet. Anschließend flüchtete der Mann, der den Verkaufsraum gegen 19.37 Uhr betreten- und eine Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht hatte, zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Die Kassiererin blieb körperlich unverletzt. Die Polizei fahndete nach der Tat mit einem Großaufgebot nach dem Tatverdächtigen; bislang ohne Erfolg.

Personenbeschreibung:

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 170 cm großen und schlanken jungen Mann im Alter von circa 20 bis 22 Jahren handeln. Dieser war zur Tatzeit bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer etwas helleren Hose, möglicherweise Jeans. Das Gesicht verdeckte er vermutlich mit einem schwarzen Schal. Außerdem hatte er die Kapuze seiner Jacke über den Kopf gezogen und trug dünne, graue Handschuhe. Der Unbekannte sprach deutsch ohne Akzent und wirkte sehr nervös.

Ermittler bitten um Hinweise:

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schweren Raubes und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem waren bereits vor der Tat in der Nähe des Tankstellengeländes oder im Ortsbereich von Merkenfritz verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hatten weitere Zeugen das Geschehen beobachten können? Wem ist der Täter bei seiner anschließenden Flucht begegnet? Möglich ist, dass sich der Unbekannte im Rahmen der Flucht von Teilen der Tatkleidung getrennt haben könnte. Wo wurden entsprechende Kleidungsstücke aufgefunden?

Echzell: Einbruch in Apotheke

Einbrecher stiegen in der Nacht zu Mittwoch (04.01.) in die Apotheke in der Echzeller Hauptstraße und erbeuteten aus einer Kasse Bargeld in noch unbekannter Höhe. Kurz vor 3 Uhr hatten die Kriminellen, offenbar mittels Pflastersteins, eine Scheibe eingeschlagen und waren so in den Verkaufsraum gelangt. Dabei wurde der Alarm ausgelöst. Vor dem Eintreffen der ersten Polizeistreifen flüchten der oder die Täter mit ihrer Beute. Die Kripo in Friedberg bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010.

Ortenberg: Ungebetenen Gast überrascht

Nicht schlecht staunte eine Angestellte des Friseursalons in der Lißberger Merzbergstraße, als sie am Dienstagmorgen (03.01.) zur Arbeit kam. Gegen 8 Uhr stellte sie fest, dass die Fensterscheibe der Hauseingangstür eingeschlagen worden war. Kurz darauf überraschte sie in dem gemischt genutzten Gebäude einen jungen Mann, der auf einem dortigen Sofa schlief. Daraufhin türmte der etwa 18 bis 20 Jahre alte Mann mit kurzen, dunklen Locken, blauer Steppjacke, schwarzer Jogginghose sowie grauen Turnschuhen. Bei genauer Betrachtung fiel auf, dass in den Räumlichkeiten mehrere Schränke und Schubladen durchsucht worden waren und jemand Toilette und Bett benutzt- sowie Essen gekocht hatte. Außerdem war die Kaffeemaschine verschwunden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Friedberger Kripo zu melden.

Bad Nauheim: Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Nachdem ein anderer Verkehrsteilnehmer am Dienstagabend auf dem Kundenparkplatz des Rewe-Centers in der Georg-Scheller-Straße schwarzen Toyota Corolla touchierte und davonfuhr, ermittelt die Friedberger Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Zwischen 19.45 Uhr und 20 Uhr hatte der Eigentümer sein Auto in einer dortigen Parklücke abgestellt. Bei seiner Rückkehr stellte er wenige Minuten später fest, dass die Heckstoßstange eingedrückt worden war. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/&010 bei den Ermittlern zu melden.

