Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rentnerin bestohlen

Mühlhausen (ots)

Einer 82-jährigen Rentnerin wurde am Mittwochnachmittag in Mühlhausen ein Rucksack gestohlen. Die Seniorin lief gegen 14 Uhr mit ihrem Rollator die Barfüßerstraße entlang, als von hinten der Dieb angelaufen kam. Er nahm den Rucksack, den die alte Dame im Korb des Rollators abgelegt hatte, an sich und verschwand in Richtung Kornmarkt. Der Täter soll ein junger Mann mit Kapuzenshirt gewesen sein. Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Im Rucksack befanden sich neben Bargeld auch Geldkarten. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

