LPI-NDH: Regennasse Straße, Auto unkontrollierbar

Immenrode (ots) - Ein Holzstapel, der an ein Stallgebäude gestapelt war, brannte am Dienstagnachmittag in Immenrode. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte gelang es den Bewohnern, die Flammen zu löschen. Offensichtlich löste ein Funkenflug von heißer Asche, in einer vor dem Stapel abgestellten Tonne, das Feuer aus. Der entstandene Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: ...

mehr