Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Kollision zwischen Auto und Fahrrad - Fahrradfahrerin kommt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.06.2022, gegen 11:45 Uhr, sind ein Auto und ein Fahrrad in Bad Säckingen kollidiert. Die 18-jährige Fahrradfahrerin verletzte sich und kam ins Krankenhaus. Eine 26-jährige Autofahrerin war aus der Schlesier Straße nach rechts in die bevorrechtigte B 34/Friedrichstraße eingebogen. Beim Passieren des an der Bundesstraße entlangführenden Radweges kam es zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin, die entgegen der Fahrtrichtung den Radweg befuhr. Die Fahrradfahrerin stürzte in der Folge auf den Asphalt. Am Auto und am Fahrrad entstanden nur geringe Sachschäden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell