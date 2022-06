Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Denzlingen: Streit im Schwimmbad

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Denzlingen: Am frühen Sonntagabend, 19.06.2022, kam es im Denzlinger Schwimmbad kurz vor Badeschluss zu einer Auseinandersetzung unter Badegästen. Laut bisherigem Kenntnisstand der Polizei waren zeitweise bis zu 30 Personen, bei denen anzunehmen ist, dass sie sich bereits zuvor kannten, in heftige Streitigkeiten geraten. Die Polizei musste mit mehreren Streifen anrücken, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Wem nun welches Fehlverhalten vorzuwerfen sein wird, beschäftigt die Denzlinger Polizei in vermutlich längerer Ermittlungsarbeit. Die Hintergründe für diese Auseinandersetzung sind bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.

WKI/rb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell