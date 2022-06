Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Waldkirch: Lärmender Motorroller aus dem Verkehr gezogen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Montag, 19. auf 20.06.2022, war eine Gruppe junger Personen mit einem offensichtlich sehr lauten Motorroller im Großraum Waldkirch unterwegs. Kurz nach Mitternacht gelang es der Polizei, den Motorroller und auch einen mutmaßlichen Verursacher der nächtlichen Ruhestörungen einer Kontrolle zu unterziehen. Bei dieser Kontrolle konnten dann mehrere Verstöße festgestellt werden. Unter anderem waren die Eigentumsverhältnisse des Rollers nicht geklärt, der technische Zustand unzureichend und gleichzeitig führte der polizeibekannte junge Mann einen verbotenen Gegenstand mit sich. Wem das laute Gefährt am Montagabend oder in der Nacht auf Montag ebenfalls aufgefallen ist, möge sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte mit der Polizei Waldkirch unter 07681/4074-0 in Verbindung setzen. Die Ermittlungen dauern an.

