LPI-J: Krankenfahrstuhl entwendet

Apolda (ots) - In einem unbekannten Zeitraum, Feststellung am 26.12.2022 gegen 22:53 Uhr, kam es zu Einbrüchen in ein Garagenkomplex in der Stobraer Straße, Apolda. Die unbekannten Täter haben dabei zwei Garagen gewaltsam aufgehebelt und dabei beschädigt. Teile des Garageninhaltes wurden aus diesen geräumt und davor abgestellt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang ...

