Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 23.10.2022

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

Durch eine bisher unbekannte Person wurde in der Straße "Im Tüttel" in Lutter ein Silo mit Farbe besprüht. Die Tat ereignete sich vom 17.10.2022, ca. 11:00 Uhr, bis zum 20.10.2022, ca. 18:00 Uhr. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit vom 21.10.2022, ca. 19:30 Uhr, bis zum 22.10.2022, ca. 06:00 Uhr, wurde durch eine unbekannte Person der Hinterreifen eines PKW Dacia zerstochen. Die Tat ereignete sich in der Sudetenstraße in Seesen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Dieselkraftstoff

In der Zeit vom 21.10.2022, ca. 18:30 Uhr, bis zum 22.10.2022, ca. 08:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Firmengelände in der Heerstraße in Seesen ein. Aus mehreren dort abgestellten Fahrzeugen wurde eine bisher nicht bekannte Menge an Dieselkraftstoff entwendet. Der entstandene beläuft sich auf mindestens 2500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.

i.A. Weidenfeller, POK

